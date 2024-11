Tödlicher Polizeieinsatz in Nürnberg – Messermann erschossen

Am Samstagvormittag kam es in Nürnberg zu einem tödlichen Polizeieinsatz. Die Polizei wurde zu einem Streit in einer Wohnung im Stadtteil Schoppershof gerufen. Nach Informationen der BILD griff ein 51-jähriger Mann eine 41-jährige Frau mit einem Messer an. Ob es sich bei der Frau um die Partnerin des Mannes handelt, ist noch unklar.

Die Polizisten schossen auf den Mann, als dieser auf die Frau einstechen wollte. Der Mann starb noch vor Ort. Die Polizei bestätigte, dass der 51-Jährige durch den Schuss aus einer Dienstwaffe ums Leben gekommen ist.

Die Willibaldstraße, in der sich der Tatort befindet, wurde großräumig abgesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter drei Rettungswagen und sieben Streifenwagen, waren vor Ort. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Vorfalls.

