Stollentritte ins Gesicht: Fußballspiel endet mit sieben Verletzten

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Redaktion F-News

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Ein Meisterschaftsspiel in Aldenhoven eskalierte nach einem Foul zur Schlägerei. Sieben Spieler und Zuschauer wurden verletzt, ein Mann musste ins Krankenhaus.

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