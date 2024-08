Steinfurt: Eritreer nach Messerangriff auf Deutschen in U-Haft

Ein 24-jähriger Deutscher wurde am Donnerstagabend in Steinfurt an der Wasserstraße mit einem Taschenmesser angegriffen und hierbei schwer verletzt. Hinzugerufene Polizisten konnten einen 34-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später festnehmen. Eine Richterin ordnete am Freitagnachmittag Untersuchungshaft gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen an.

Ersten Ermittlungen der Mordkommission zufolge sollen der 34-jährige Tatverdächtige und das 24-jährige Opfer vor dem Messerangriff in einen verbalen Streit geraten sein. Der Tatverdächtige aus Eritrea konnte kurze Zeit später von Einsatzkräften der Polizei gestellt werden. Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.