Spielbergs „Disclosure Day“ stellt die Gottesfrage: Hollywood greift nach dem Glauben

|

Redaktion F-News

|

Steven Spielberg erklärt, sein Alien-Film nehme bewusst die Perspektive der Kirche ein. Doch außerirdisches Leben wäre keineswegs automatisch eine Widerlegung des christlichen Glaubens.

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf f-news.net.

Redaktion F-News