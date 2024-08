Solingen: Araber sticht wahllos auf Menschen ein! Drei Tote – sieben Verletzte

in

Zynischer kann die Wirklichkeit kaum sein. “Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein “Festival der Vielfalt” begonnen”, berichtet ntv.

“Ein Mann” soll plötzlich mit einem Messer Besucher angegriffen haben. Zahlreiche Rettungswagen sind im Einsatz, und es gibt Polizeisperren sowie Sichtschutzwände in der ganzen Stadt. Der Tatort ist der Fronhof in der Innenstadt von Solingen. Augenzeugen berichten, der mutmaßliche Täter sei in Richtung Hauptstraße geflohen. Sie beschrieben den Täter als “Mann arabischen Aussehens!”

Ob alle Verletzten durchkommen, ist fraglich. Die Helfer kämpfen derzeit noch um ihr Leben heißt es. Und der Attentäter ist noch nicht gefasst. Frau Faeser, Sie, alleine Sie tragen die Verantwortung!