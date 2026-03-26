Social Media als Hort der Meinungsfreiheit – seid ihr behämmert?

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Fantareis

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Die „Sozialen Netzwerke“ haben schon vor langer Zeit das freie Internet gekapert und machen seitdem mit dem „Teilen“ von Beiträgen Kasse, ohne dass die Urheber dafür auch nur einen Cent sehen. Wenn Privatleute freiwillig ihre Urlaubsfotos einstellen, dann ist das deren Sache, geht es um das Nutzen von Fremdinhalten – und darauf beruhen Facebook und […]

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Fantareis

Musiker, Autor, Publizist