So werden wir von der Polizei getäuscht

Hat man da noch Töne? Auf dem Symbolbild der Bundespolizei sieht man, wie ein junger Mann verhaftet wird. Augenscheinlich kein Afrikaner oder Orientale, fälschlicherweise oft als „Südländer“ bezeichnet, nein, ein Deutscher, wie man im Anrisstext der offiziellen Meldung auf X lesen kann.

Das ist aber nicht mal die halbe Wahrheit. In der Pressemeldung erfährt man, dass es sich bei dem Deutschen um einen gebürtigen Senegalesen handelt.

* Gegen 02:40 Uhr war ein 19-jähriger Deutscher im Bereich der Schließfachanlage Nord von Beamten der Landespolizei kontrolliert worden. Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit unterstützten und wurden dabei, u.a. rassistisch beleidigt. Im weiteren Verlauf entzog sich der 19-Jährige aus der Schwanthaler Höhe der Kontrolle, wurde jedoch von zwei Bundespolizeistreifen auf Höhe Gleis 22 des Querbahnsteiges gestellt und überwältigt. In Folge der vorläufigen Festnahme mischten sich auch drei Begleiterinnen des 19-jährigen gebürtigen Senegalesen (16 und zweimal 19 Jahre alt) ein, die gegenüber den Beamten verbal aggressiv waren und die polizeilichen Maßnahmen störten. Auf dem Weg zur Dienststelle widersetzte sich der Münchner der Mitnahme und beleidigte die Beamten fortlaufend. Beim zu Boden bringen des 19-Jährigen und dessen Widersetzungen verletzte sich ein Bundespolizist am Bein, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 19-Jährige, der zurückliegend bereits wegen Gewalt- und Sexualdelikten polizeilich in Erscheinung trat, blieb unverletzt. Er verweigerte einen freiwilligen Atemalkohol-test und wurde nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wegen Beleidigung und Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auf freien Fuß belassen.

Der 19-Jährige, der zurückliegend bereits wegen Gewalt- und Sexualdelikten polizeilich in Erscheinung trat, läuft übrigens wieder frei herum.