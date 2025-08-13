Skandal im Schwimmbad: Mädchen von Männern belästigt – Polizei lässt Täter laufen!

Die Sommerhitze treibt Familien ins Freibad, doch in Baden-Württemberg wird der Badespaß zum Albtraum. Laut Berichten von BILD und dem Polizeipräsidium Stuttgart wurden in Stuttgart und Offenburg junge Mädchen Opfer sexueller Belästigung. Die Täter? Männer im Alter von 28, 42 und 43 Jahren, die sich an Zwölf- und Fünfzehnjährigen vergriffen. Die Polizei nahm die Verdächtigen kurz fest, ließ sie aber nach Aufnahme der Personalien wieder frei. Ein Hohn für die Opfer und ein Schlag ins Gesicht für die Sicherheit in unseren Bädern!

Die Vorfälle im Höhenfreibad Killesberg, im Inselbad Untertürkheim und am Gifizsee zeigen ein erschreckendes Muster: Täter nähern sich gezielt Minderjährigen im Wasser, fassen sie unsittlich an und entkommen ohne ernsthafte Konsequenzen. Die Polizei schweigt zu den Nationalitäten der Verdächtigen, was Fragen aufwirft. Warum diese Nachsicht? Wo bleibt der Schutz für unsere Kinder? Die Ermittlungen laufen, Zeugen werden gesucht, doch die Freilassung der Täter hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Sollen Eltern ihre Kinder jetzt mit Angst ins Schwimmbad schicken?

