Schweres Erdbeben vor Kaliforniens Küste: Tsunami-Warnung aktiviert

Am Donnerstag ereignete sich vor der Küste Kaliforniens ein schweres Erdbeben der Stärke 7, was eine Tsunami-Warnung auslöste. Das Beben wurde in zehn Kilometern Tiefe, etwa hundert Kilometer von Ferndale entfernt, registriert und betraf die Küste nördlich von San Francisco. Das nationale Warnzentrum in Honolulu warnte vor möglichen gefährlichen Tsunamis im Umkreis von 300 Kilometern, während bisher keine Riesenwellen gemeldet wurden. Die Menschen in Nordkalifornien erhielten Warnungen auf ihren Smartphones, die sie aufforderten, höheres Gelände aufzusuchen.