Schweizer Verein WIR warnt vor schleichender Ausweitung staatlicher Überwachung

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Der Schweizer Verein WIR kritisiert die geplante Revision der Verordnung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Im Mittelpunkt stehen Identifikationspflichten, Datenspeicherung und die Frage nach den Grenzen staatlicher Befugnisse.

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