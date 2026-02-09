Schweiz: Rentner vor einfahrenden Zug gestoßen

Am helllichten Sonntagnachmittag wird ein Rentner am Bahnhof Grenchen Nord brutal attackiert: Ein bislang unbekannter Mann stößt den Senior auf das Gleisbett – Sekunden später fährt ein Zug ein. Der Mann überlebt schwer verletzt, nur dank Glück und schneller Hilfe. Wie die Kantonspolizei Solothurn berichtet, ereignete sich der Vorfall am 8. Februar 2026 kurz vor 15 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter den Rentner zuvor nach Geld gefragt. Dann eskaliert die Situation: Der Mann stößt sein Opfer gezielt ins Gleisbett. Der einfahrende Zug erfasst den Rentner, er erleidet schwere Beinverletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wird er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Der Täter flüchtet zu Fuß in Richtung Bahnhofsparkplätze. Laut Polizei ist er etwa 180 Zentimeter groß, trug lange Haare, Bart und einen Rucksack. Zudem soll er vor der Tat weitere Personen im Bahnhofsbereich angesprochen haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn haben Ermittlungen aufgenommen und bitten dringend um Hinweise. Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Bahnhofs Grenchen Nord aufhielten oder Angaben zur Identität des Täters machen können, sollen sich bei der Kantonspolizei Solothurn melden.