Schmallenberg: „Mitschüler“ werfen Elfjährigen die Treppe hinunter

Wer macht denn sowas? An einer weiterführenden Schule in Schmallenberg hat sich ein Vorfall ereignet, der Kopfschütteln auslöst: Ein Elfjähriger wurde während der Schulzeit von mehreren Mitschülern festgehalten, drangsaliert und schließlich eine komplette Treppe hinuntergeworfen – wie die Polizei berichtet. Der Junge wurde angeblich nur leicht verletzt, doch der Ablauf liest sich wie ein Alptraum aus dem Schulalltag.

Demnach soll eine Gruppe von vier Schülern den Jungen zunächst festgehalten haben. Ein Täter zog ihm sogar den Schuh aus. Nachdem das Opfer freigekommen war und sich auf die oberste Stufe setzte, um seinen Schuh wieder anzuziehen, schlugen die Täter erneut zu: Arme und Beine wurden gepackt, und der Elfjährige wurde die gesamte Treppe hinuntergestoßen. Die Schule informierte die Mutter, die sofort Anzeige erstattete. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zu weiteren mutmaßlichen Hintergründen hüllen sich die Behörden in beharrliches Schweigen.