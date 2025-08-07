Rollatorputsch: Drei weitere Festnahmen!

Im Zusammenhang mit der sogenannten Gruppe um „Prinz Reuß“ hat es erneut Festnahmen gegeben – das berichtet freie-deutsche-presse.net unter Berufung auf aktuelle Ermittlungen der Behörden. Insgesamt drei weitere Personen sollen festgenommen worden sein. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer „terroristischen Vereinigung“ vorgeworfen – der berüchtigten Rentner-Revolutionstruppe, die von den Medien einst als „Rollator-Putschisten“ verspottet wurde.
Laut Quelle durchsuchten Einsatzkräfte zudem mehrere Objekte, darunter Wohnungen und ein Bauernhof. Die Ermittler wittern offenbar noch immer Gefahr – trotz Greisenalter und Gehhilfen. Ob es bei dieser Farce irgendwann auch Beweise geben wird, bleibt offen. Die öffentliche Inszenierung läuft derweil weiter wie ein schlecht geschriebenes Drehbuch.
Schreibe einen Kommentar
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Hinweis: Zum Kommentieren müssen Sie als Autor registriert sein oder ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Unterstützen.