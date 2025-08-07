Rollatorputsch: Drei weitere Festnahmen!

Im Zusammenhang mit der sogenannten Gruppe um „Prinz Reuß“ hat es erneut Festnahmen gegeben – das berichtet freie-deutsche-presse.net unter Berufung auf aktuelle Ermittlungen der Behörden. Insgesamt drei weitere Personen sollen festgenommen worden sein. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer „terroristischen Vereinigung“ vorgeworfen – der berüchtigten Rentner-Revolutionstruppe, die von den Medien einst als „Rollator-Putschisten“ verspottet wurde.

Laut Quelle durchsuchten Einsatzkräfte zudem mehrere Objekte, darunter Wohnungen und ein Bauernhof. Die Ermittler wittern offenbar noch immer Gefahr – trotz Greisenalter und Gehhilfen. Ob es bei dieser Farce irgendwann auch Beweise geben wird, bleibt offen. Die öffentliche Inszenierung läuft derweil weiter wie ein schlecht geschriebenes Drehbuch.