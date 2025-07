Recklinghausen: Afrikaner belästigt Frau und verfolgt sie mit offener Hose bis zur Wache!

Ein Fall wie aus einem Albtraum, aber leider Realität – und zwar mitten in Deutschland. Wie die Bundespolizei NRW berichtet, erschien am Mittwochabend eine 39-jährige Deutsche völlig aufgelöst bei der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Recklinghausen – und direkt hinter ihr ein Mann mit offener Hose und entblößtem Glied!

Der 24-jährige burkinische Staatsangehörige soll sich der Frau zuvor am Bahnsteig aufdringlich genähert, sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert haben. Eine weitere deutsche Zeugin beobachtete den Vorfall und schritt lautstark ein. Doch der mutmaßliche Täter ließ sich davon nicht beirren – er verfolgte sein Opfer schnurstracks bis in die Wache hinein!

Die Beamten trennten sofort die Beteiligten, nahmen den Mann in Gewahrsam – dort urinierte er erst einmal auf den Boden. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille. Als Krönung musste die Kriminalwache später noch eine DNA-Probe nehmen. Der Mann kam mit einem Platzverweis davon – ein Ermittlungsverfahren läuft wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen.

Was in Recklinghausen geschah, ist kein Einzelfall, sondern ein erschreckendes Beispiel für die alltägliche Eskalation auf deutschen Bahnhöfen.