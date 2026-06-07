Prophezeiung für Herbst 2026: Barbara Voedisch sieht politische Beben und mögliche Ausschreitungen

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Redaktion F-News

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Barbara Voedisch erwartet im Herbst 2026 wachsende Spannungen, politische Extreme und mögliche Ausschreitungen. Besonders im Osten Deutschlands sieht sie eine energetische Zuspitzung.

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