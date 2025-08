Pole ersticht junge Frau mit Schere

In Paderborn kam es am frühen Montagmorgen zu einem grausamen Verbrechen, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei Bielefeld hervorgeht. Ein 23-jähriger Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit soll seine 21-jährige Bekannte mit einer Schere erstochen haben – ausgerechnet in den eigenen vier Wänden, mitten in einem Mehrfamilienhaus an der Sander Straße.

Gegen 06:36 Uhr rief der mutmaßliche Täter selbst Polizei und Rettungskräfte zum Tatort. Doch jede Hilfe kam zu spät: Die junge Frau war bereits tot. Die Polizei nahm den Mann noch am Tatort fest. Die Mordkommission der Polizei Bielefeld ermittelt nun gemeinsam mit Beamten aus Paderborn. Offenbar war es am Vortag zu einem Streit gekommen, bei dem der 23-Jährige zur tödlichen Waffe griff.

Ein weiteres tragisches Beispiel für eskalierende Gewalt – mitten in Deutschland.