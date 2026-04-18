Pink erhält Abtreibungs-Award von Planned Parenthood

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Redaktion

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Der Abtreibungskonzern Planned Parenthood weiß, wie man sich selbst feiert. Kurz nachdem die Organisation für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekord von 434.450 durchgeführten Abtreibungen – rund 1.190 pro Tag – gemeldet hat, lud man zur Gala nach New York ein, wie LifeNews berichtet. Gefeiert wurde im Cipriani South Street, einem Edelrestaurant an der Lower Manhattan […]

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