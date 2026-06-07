Paul Craig Roberts: Westliche Staaten richten sich gegen ihre weiße Mehrheitsbevölkerung

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Redaktion F-News

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Paul Craig Roberts beschreibt Großbritannien und andere westliche Staaten als Gesellschaften, in denen Antirassismus zur Benachteiligung der weißen Mehrheitsbevölkerung geworden sei.

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