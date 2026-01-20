Paderborn: Polizei vermeldet „Erpressung“ – Junge (11) von zwei Ukrainern mit Messer bedroht, weil sie sein Fahrrad wollten

Paderborn. Ein elfjähriger Junge wurde in der Nähe eines Bahnübergangs von zwei Ukrainern überfallen. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und raubten sein Fahrrad. Der Junge konnte zu Fuß nach Hause flüchten. Die Polizei fasste später die beiden Tatverdächtigen, die selbst noch minderjährig (14, 17) sind. Wie die Geschichte weitergeht, kann man sich denken.

+++ Pressemeldung der Polizei +++

POL-PB: Fahrrad von elfjährigem Kind erpresst – Zwei Jugendliche unter Tatverdacht

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht am frühen Montagnachmittag, 19. Januar, ein Kind auf der Benhauser Straße in Paderborn beraubt zu haben.

Der elfjährige Junge war gegen 13.50 Uhr mit einem Fahrrad in Richtung Berliner Ring unterwegs. Kurz hinter dem Bahnübergang hielten ihn zwei Jugendliche an und forderten die Herausgabe des Fahrrads. Als der Elfjährige weiterfahren wollte, zog einer der Jugendlichen ein Messer und bedrohte das Kind damit. Der Junge ließ daraufhin sein Rad fallen und flüchtete nach Hause. Von dort aus alarmierte ein Familienangehöriger die Polizei.

Gegen 14.30 Uhr entdeckte ein Streifenwagen im Rahmen der Fahndung zwei Jugendliche auf dem Reismannweg, auf welche die Beschreibung passte. Einer von ihnen hatte zudem ein Messer dabei. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-jährigen Ukrainer, der in Paderborn wohnt, und um einen 17-jährigen Ukrainer aus Geseke. Die Polizei nahm beide vorläufig fest.