Osnabrück: Guineischer Intensivtäter nach versuchter Vergewaltigung in U-Haft

In der Osnabrücker Innenstadt kam es zu einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine 21-Jährige – nun sitzt ein 24-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei Osnabrück berichtet, handelt es sich um einen guineischen Staatsangehörigen, der nicht nur für die Tat in der Großen Rosenstraße in Frage kommt, sondern auch mit mehreren weiteren sexuellen Belästigungen in Verbindung gebracht wird.

Dank Videoüberwachung am Neumarkt und in der Johannisstraße sowie präziser Zeugenbeschreibungen gelang den Ermittlern die Festnahme. Der Mann wurde zunächst in Langzeitgewahrsam genommen, nach Spurenanalyse und weiterem Abgleich verdichtete sich der Tatverdacht so sehr, dass die Staatsanwaltschaft die Vorführung vor Gericht beantragte. Eine Haftrichterin erließ daraufhin Haftbefehl, der 24-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen laufen weiter – und es stellt sich die Frage, ob die Justiz diesmal konsequent durchgreifen wird oder ob es nur eine weitere Akte im endlosen Kreislauf von Importkriminalität bleibt.