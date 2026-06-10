Österreichs neues Sparpaket: Pensionisten und Familien zahlen für Wiens Schuldenpolitik

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Redaktion F-News

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Österreich will fünf Milliarden Euro sparen. Pensionen verlieren gegen die Inflation, Familienleistungen werden eingefroren und Arbeitnehmern wird das Telearbeitspauschale gestrichen.

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