Österreich: Wirtschaftsbund will Gewerbediesel einführen, um Inflationswelle zu stoppen

Der Wirtschaftsbund Österreich macht Druck: Die rasche Einführung eines Gewerbediesels sei notwendig, um heimische Betriebe zu entlasten und eine neue Inflationswelle abzuwenden – so das klare Signal aus Wien. Hinter der Forderung stehen neben dem Wirtschaftsbund auch die Spitze der Wirtschaftskammer Österreich sowie große Branchen, die den politischen Druck koordiniert erhöhen. Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf bringt […]

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