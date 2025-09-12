Niedernhall: 12-Jähriger nach Streit auf Supermarktparkplatz von 18-Jährigem überfahren – tot!

Grausame Szenen in Niedernhall: Ein 18-Jähriger soll am Donnerstagabend absichtlich einen 12-jährigen Jungen mit seinem Audi überfahren haben. Der Junge erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei Heilbronn berichtet.

Der Vorfall spielte sich gegen 20:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Criesbacher Straße ab. Zunächst gerieten der 18-Jährige, sein 16-jähriger Begleiter und zwei Kinder in Streit. Als die Jungen auf Fahrrad und Tretroller fliehen wollten, setzten sich die beiden Jugendlichen ins Auto, verfolgten die Kinder und rammten den 12-Jährigen. Sein Freund blieb unverletzt. Der Fahrer wurde noch am Tatort festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Kriminalkommissariat Künzelsau ermittelt.

Über weitere Hintergründe schweigen sich die Behörden aus. Man kann sich denken, warum!