Nächtlicher Großeinsatz wegen Streit zwischen zwei Großfamilien

Rotenburg. Am Mittwochabend bis in die Nacht hinein ist es in Helvesiek und in Lauenbrück zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern verfeindeter Großfamilien gekommen. Gegen 20 Uhr wurde der Rotenburger Polizei zunächst eine Schlägerei am “Helscher Hus” in Helvesiek gemeldet.

Laut Zeugen seien dort mehrere Personen in Streit geraten. Sie blockierten mit ihren Fahrzeugen die Fahrbahn und würden mit Fäusten und Stangen aufeinander einschlagen. Während sich mehrere Streifenbesatzungen sofort auf den Weg zum Einsatzort machten, wurde bereits die nächste Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Berliner Straße in Lauenbrück gemeldet. Vor Ort in Helvesiek stellte sich heraus, dass die an der Auseinandersetzung Beteiligten nach Lauenbrück weitergefahren waren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auch dort unter den Familien zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.

Die Polizei leitete gegen mehrere Personen Strafverfahren ein und hielt sich bis in die Nacht zur Verhinderung einer Eskalation am Haus einer der Familien auf. Die folgenden Ermittlungen sollen Aufschluss über die Hintergründe der Geschehnisse geben.