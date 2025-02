Nackter schwarzer Mann bedroht Passanten mit Messer: Psychiatrie!

Was für ein Aufreger in der beschaulichen Kleinstadt Schopfheim! Am Mittwochnachmittag, kurz nach 14:35 Uhr, traute die Bevölkerung ihren Augen kaum: Ein nackter Mann, laut Beschreibung schwarz und offensichtlich völlig durch den Wind, zog splitterfasernackt durch die Innenstadt. Handys wurden gezückt, Notrufe abgesetzt – die Polizei war schnell vor Ort.

Zuvor soll der 28-jährige Mann in einem Haus in der Entegaststraße einen Wohnungsnachbarn mit einem Messer bedroht haben. Im Anschluss flüchtete der 28-Jährige aus dem Haus in die Innenstadt. Unweit des Polizeirevieres konnte die Polizei des 28-Jährigen habhaft werden und zum Polizeirevier bringen.

Vor dem Polizeirevier habe sich der 28-Jährige auf die Fahrbahn gekniet und gebetet. Verkehrsteilnehmer mussten deshalb mit ihren Fahrzeugen anhalten beziehungsweise ausweichen.

Mit einfacher körperlicher Gewalt wurde dann der 28-Jährige ins Polizeirevier und in eine Gewahrsamszelle gebracht. Ein ärztlicher Bereitschaftsdienst wurde verständigt, da sich der 28-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, so die Polizei weiter, der die Einweisung in eine Fachklinik anordnete. Beim Verlassen der Gewahrsamszelle zum Abtransport leistete der 28-Jährige Widerstand. Drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt, heißt es abschließend.