Messerstecher von Bielefeld gefasst

Nach der brutalen Messerattacke in Bielefeld hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Spezialeinheiten stürmten am Montagabend eine Wohnung in Heiligenhaus bei Düsseldorf und nahmen den gesuchten 35-jährigen Syrer fest. Er soll am frühen Sonntagmorgen vor einer Bar in der Bielefelder Innenstadt fünf Menschen mit einem Messer und einem Stockdegen schwer verletzt haben – zwei Opfer schwebten zeitweise in Lebensgefahr.

Am Tatort fanden Ermittler mehrere Messer, eine Tasche mit Ausweisdokumenten und eine Flasche mit einer verdächtigen Flüssigkeit, die nach Benzin roch. Der Tatverdächtige war laut Berichten bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten und besitzt seit Dezember 2023 einen befristeten Schutzstatus in Deutschland. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, ein mögliches islamistisches Motiv wird geprüft.