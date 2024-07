Messermord aufgeklärt- tatverdächtiger Algerier festgenommen

in

Tödlicher Einbruch in Freiburg: Die Polizei vermeldet einen Fahndunggsserfolg im Mordfall an einen 77-jährigen Mann. Gut eine Woche nach der Tat konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden.

Freiburg – Am Sonntagnachmittag, 14. Juli 2024, wurde um 15:15 Uhr über den Polizei-Notruf eine leblose Person in einem Einfamilienhaus nahe dem Lorettoberg im Stadtteil Wiehre gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden den Leichnam eines 77-jährigen Mannes vor.

Nach ersten Erkenntnissen drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag mindestens ein Täter gewaltsam in das Anwesen ein. Der Einbrecher traf auf den 77-jährigen Bewohner, der dabei mit einem Messer tödlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Freiburg nahm umgehend die Ermittlungen auf und richtete am folgenden Montag eine Sonderkommission ein.

Die Ermittler sicherten akribisch sämtliche Spuren und arbeiteten eng mit der Staatsanwaltschaft Freiburg zusammen. Die Sonderkommission „Lobe“ konnte einen 21-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit als dringend tatverdächtig ermitteln. Ein Haftbefehl wurde erwirkt, und der Mann wurde in Bern, Schweiz, festgenommen.

Der Tatverdacht basiert auf der detaillierten Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren und umfangreichen Ermittlungen. Bereits am Sonntagnachmittag beobachtete ein Zeuge einen Mann, der auf dem Stühlinger Kirchplatz verdächtig einen Rucksack durchwühlte. Die Polizei fand dort Diebesgut, darunter einen Laptop, der aus dem Anwesen am Lorettoberg stammte.

Videoaufnahmen privater Sicherheitskameras zeigten den gleichen Mann zur Tatzeit. Persönliche Unterlagen des Verdächtigen wurden ebenfalls am Tatort gefunden. Aufgrund dieser Beweise wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Die Auslieferung des Mannes wird nun durch das Justizministerium Baden-Württemberg beim Schweizer Bundesamt für Justiz beantragt.

Der Verdächtige war seit Mai 2024 in Deutschland und ist bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt. Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes gemacht haben, sich unter Tel.: 0761 882-5909 zu melden.