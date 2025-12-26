Messerattacke an Weihnachten: Mutter (56) sticht Schwiegersohn nieder – Mordkommission ermittelt

Gronau/Münster – Am helllichten Weihnachtstag eskaliert ein Familienstreit im westlichen Münsterland brutal. Auf der Landstraße „Graeser Brook“ zwischen Ahaus und Gronau wurde ein 27-jähriger Mann durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Tatverdächtige: die 56-jährige Mutter seiner Partnerin.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, saßen die Frau, ihre 23-jährige Tochter und deren Lebensgefährte gemeinsam in einem Auto. Während der Fahrt kam es zunächst zu einem heftigen Streit. Die Situation spitzte sich zu, als die 56-Jährige plötzlich Pfefferspray einsetzte. Der 27-Jährige stoppte das Fahrzeug – draußen eskalierte die Lage endgültig.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff die Frau den Mann mit einem Messer an und stach ihm in den Oberkörper. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Die Tatverdächtige flüchtete zunächst. Für die Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber und eine Hundertschaft ein. Am Abend stellte sich die Frau schließlich selbst auf einer Polizeiwache in Gronau und wurde vorläufig festgenommen. Die Beschuldigte besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Eine Mordkommission der Polizei Münster hat den Fall übernommen. Noch heute soll entschieden werden, ob die Frau dem Haftrichter vorgeführt wird und Untersuchungshaft angeordnet wird.

Die Staatsanwaltschaft Münster äußert sich bislang nicht zu möglichen Motiven.