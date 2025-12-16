Messerangriff auf Essener Weihnachtsmarkt: Mordkommission ermittelt

Essen – Auf dem Weihnachtsmarkt im Essener Stadtkern ist es am Sonntagabend zu einer schweren Gewalttat gekommen. Wie die Polizei Essen mitteilt, wurde ein 34-jähriger Mann aus Herne auf dem Willy-Brandt-Platz mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Mordkommission eingesetzt.

Nach Angaben der Ermittler hielt sich der Mann gegen 20 Uhr gemeinsam mit Bekannten an einem Glühweinstand auf, als es zu einem Streit mit einem bislang unbekannten Mann kam. Erst später bemerkte das Opfer, dass es durch eine Stichwaffe verletzt worden war, und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Die behandelnden Ärzte konnten eine Lebensgefahr nicht ausschließen.

Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort, offenbar in Begleitung eines weiteren Mannes. Die Polizei beschreibt den Verdächtigen als etwa 30 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und von eher stabiler Statur. Er soll längere Haare getragen haben, die zu einem Zopf gebunden waren, sowie einen hellblond gefärbten Bart. Zeugen beschrieben ihn insgesamt als „südländisch“.

Die Mordkommission bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. Besucher des Weihnachtsmarktes, die Fotos oder Videos aufgenommen haben, werden aufgefordert, diese über das Hinweisportal der Polizei NRW unter dem Ereignis „Essen: Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Weihnachtsmarkt“ hochzuladen.