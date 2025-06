Messer-Angriff am Frankfurter Hauptbahnhof – Polizei vermutet TikTok als Auslöser!

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag bei einer Messerattacke am Frankfurter Hauptbahnhof schwer verletzt worden. Wie t-online berichtet, prügelten sich mehrere Männer auf dem Bahnhofsvorplatz – dann zog einer ein Messer und stach zu.

Kurz nach Mitternacht wurde der junge Mann gemeinsam mit einem 20-jährigen Begleiter von einer Gruppe attackiert. Erst flogen die Fäuste, dann eskalierte die Situation: Ein bislang Unbekannter stach dem 18-Jährigen in den Oberschenkel. Lebensgefahr bestand laut Polizei keine, der Begleiter erlitt Verletzungen durch Schläge.

Die mutmaßlichen Täter – rund zehn Personen – sind auf der Flucht. Die Polizei hat den Bereich rund um den Hauptbahnhof abgesperrt und wertet derzeit Überwachungsvideos aus.

Der brisanteste Hinweis: Ein TikTok-Video könnte Auslöser des Angriffs gewesen sein. Was genau in dem Clip zu sehen war, ist noch unklar. Doch klar ist: Die Gewalt am Frankfurter Hauptbahnhof nimmt kein Ende. Ein Hotspot außer Kontrolle!

Polizeimeldung hierzu im Originalwortlaut:

In der Nacht von Samstag (31.Mai 2025) auf Sonntag (01.Juni 2025) verletzte eine Gruppe mehrerer Männer einen 18-Jährigen und seinen Begleiter nach aktuellen Erkenntnissen unter anderem durch ein Messer.

Der 18-Jähirge lief nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 00:10 Uhr mit seinem 20-jährigen Begleiter über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Hauptbahnhof, als beide unvermittelt von einer Gruppe mehrerer Männer festgehalten worden seien sollen. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung sollen Teile der Gruppe den 18-Jähirgen am Bein verletzt haben, hier soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Seinen Begleiter sollen sie auf den Hinterkopf geschlagen haben.

Eine umfangreiche Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ergebnislos, die beiden Verletzten wurden durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.