Messer-Alarm in Essen: Lehrerin niedergestochen – Angreifer von Polizei angeschossen

Essen. In einer Berufsschule wurde eine Lehrerin offenbar gezielt von einem Schüler angegriffen und in den Bauch gestochen. Die Frau kam umgehend in eine Klinik und wird derzeit notoperiert. Der Täter konnte zunächst vom Tatort fliehen, wurde dann aber von der Polizei gestellt und bei Einsatz der Schusswaffe festgenommen, wobei er auch verletzt worden sein soll.
Laut BILD-Informationen handelt es sich bei dem Angreifer um einen 18-jährigen Kosovo-Albaner. Er ist Schüler der Schule. Ob er auch im Unterricht saß oder in den Klassenraum eingedrungen ist,