Meiningen: Asylbewerber messern sich in Unterkunft

Auch an anderen Orten in der Republik wurde heute fleissig gemessert:

Mittwochnachmittag gerieten zwei Männer im Alter von 37 Jahren in der Wettiner Straße in Meiningen in Streit. Bei der Auseinandersetzung der Männer irakischer und libyscher Herkunft, kam mindestens ein Messer zum Einsatz. Beide erlitten Stichverletzungen. Der Iraker verletzte sich leicht und der Libyer musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Tathergang ermittelt die Polizei. Derzeit werden Zeugen vernommen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0019897/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

