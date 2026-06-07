Mehr Sonne in Europa: Studie sieht weniger Aerosole und Wolken als Ursache

Die aktuelle „Klimaschau 262“ greift eine Studie aus Remote Sensing of Environment auf, nach der die zunehmende Sonneneinstrahlung in Europa nicht einfach mit mehr CO₂ erklärt wird, sondern mit weniger Aerosolen und veränderten Wolken. Demnach sorgen sinkende Schwefel- und Rußpartikel dafür, dass weniger Sonnenlicht zurück ins All reflektiert wird und mehr Strahlung die Erdoberfläche erreicht. Aerosole entstehen […]

→ Ganzen Artikel auf f-news.net lesen