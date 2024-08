Mechernich: 10 000 Bürger sollen auf Leitungswasser verzichten

Schon wieder vermuten die Behörden einen Sabotageakt. In Mechernich wurde ein durchschnittener Zaun an einem Wasser-Hochbehälter entdeckt, woraufhin das Gesundheitsamt vor der Nutzung des Wassers warnt. Betroffen seien mindestens 10.000 Bürger, so die BILD. Am Abend hätte es einen Ansturm auf die Wasservorräte in den Supermärkten gegeben.

Das Wasser versorgt auch den Bundeswehr-Standort Mechernich. Eine Untersuchung zur möglichen Kontamination wird durchgeführt, bei der eine Analytische Taskforce (ATF) der Feuerwehr Essen hilft. Das Ergebnis steht noch aus.