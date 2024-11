Mannheim: Stürzenberger-Attentäter Sulaiman A. angeklagt

Michael Stürzenberger befindet sich laut unseren Informationen immer noch in ärztlicher Behandlung und muss demnächst wieder operiert werden. Ob er jemals wieder hergestellt wird und wie lange die Reha-Maßnahmen dauern ist noch unklar. Sein Aufenthaltsort wird aus Gründen des Personenschutzes geheim gehalten.

Wegen des verheerenden Messerattentats auf die Pax Europa Kundgebung in Mannheim wird nun Anklage gegen den Täter erhoben. Bei dem Anschlag war ein Polizeibeamter getötet und weitere Mitstreiter von Michael Stürzenberger, der das Hauptziel war, verletzt worden.

Karlsruhe – Die Bundesanwaltschaft hat am 25. Oktober 2024 vor dem

Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart Anklage gegen den afghanischen Staatsangehörigen Sulaiman A. erhoben.

Der Angeschuldigte ist des Mordes und des fünffachen versuchten Mordes

hinreichend verdächtig, wobei ihm als Mordmerkmale niedrige Beweggründe sowie in zwei Fällen Heimtücke zur Last gelegt werden. Im Zusammenhang mit den Mordversuchen ist er auch wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

In der Anklageschrift heißt es:

Sulaiman A. hegt Sympathien für die ausländische terroristische Vereinigung

„Islamischer Staat“ und teilt deren Ideologie. Spätestens Anfang Mai 2024

entschloss er sich dazu, in Deutschland einen Anschlag auf vermeintlich

Ungläubige zu begehen. Dazu begab er sich am 31. Mai 2024 auf den Marktplatz in

Mannheim, wo der Verein „Bürgerbewegung Pax Europa“ („BPE“) eine islamkritische

Kundgebung vorbereitete. Mit einem großen Jagdmesser bewaffnet stach der

Angeschuldigte zunächst unvermittelt auf den Hauptredner der BPE ein. Auch vier

weiteren Personen, die dem Opfer helfen wollten, versetzte er mehrfach wuchtige

Messerstiche. Schließlich stürzte er sich auf einen herbeigeeilten

Polizeibeamten und stach diesem von hinten gezielt und kräftig mit dem Messer in

den Kopf sowie den Oberkörper. Der Polizeibeamte verstarb auf Grund der ihm vom

Angeschuldigten zugefügten Verletzungen. Die übrigen Opfer erlitten zum Teil

schwerwiegende und potentiell lebensgefährliche Verletzungen.

Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen am 3. Juni 2024 wegen der

besonderen Bedeutung des Falls (§ 120 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GVG) übernommen. Der

Angeschuldigte befindet sich seit dem 18. Juni 2024 auf Grund eines Haftbefehls

des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs in Untersuchungshaft. Zuvor war

er wegen seiner bei der Tat erlittenen Schussverletzung in

intensiv-medizinischer Behandlung.