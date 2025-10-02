Manchester: Tote bei Terroranschlag auf Synagoge

Medien berichten von bis jetzt vier Toten bei einem Terroranschlag auf die jüdische Synagoge in Manchester. Der Täter soll zunächst versucht haben, in das Gotteshaus einzudringen, wurde aber von den Gläubigen in dem Gebäude daran gehindert.

Danach ist er offenbar vor der Gebäude mit einem Auto in eine Fußgängergruppe gerast und hat dann wahllos auf die Passanten eingestochen. Die Polizei konnte den Terroristen niederschießen.

Heute ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Über die Hintergründe des Anschlags braucht man wohl nicht zu mutmaßen. Ist das der Dank für die Anerkennung „Palästinas“ durch das UK?

🚨BREAKING: Major incident outside a synagogue in Crumpsall, Manchester.



A man has allegedly drove into pedestrians, injuring three people, then exited the vehicle and stabbed another person.



Unconfirmed reports suggest the assailant may have a bomb.



Today is Yom Kippur,… pic.twitter.com/EShE3aNa8O — The British Patriot (@TheBritLad) October 2, 2025

