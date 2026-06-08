Live aus Berlin: Demo gegen Friedrich Merz 

Tausende Demonstranten versammeln sich heute am Brandenburger Tor und in der Straße des 17. Juni zur Großdemo von Projekt M1llion (#b0806). Unter dem Motto „Einigkeit für Deutschland“ fordern die Teilnehmer mit Deutschlandfahnen und Transparenten den sofortigen Rücktritt der Regierung Merz sowie Neuwahlen. Die friedliche Aktion von „Projekt M1llion“ kritisiert Korruption, die aktuelle Politik und ruft […]

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