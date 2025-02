Leipzig: Einschlägig polizeibekannter Afghane wirft mit Schottersteinen nach Bahnpersonal

Dieses Protokoll des Scheiterns stammt von der Bundespolizei Leipzig. Warum sind solche gefährlichen Verbrecher noch im Land?

Nicht das erste Mal bekam der 19-jährige Afghane am vergangenen Montag mit der Bundespolizei Leipzig nach einer Straftat Kontakt. Erneut wurde er ohne Fahrschein in der S-Bahn von Frohburg nach Geithain erwischt. Schon während der Kontrolle reagierte er gegenüber dem Zugpersonal aggressiv und beleidigte es.

Als er in Geithain ausstieg, ging er ins Gleis und warf nach den Bahnmitarbeitern mit Schottersteinen. Zum Glück hatte er niemanden getroffen. Der einschlägig polizeibekannte 19- Jährige wurde durch eine Streife der Landespolizei noch in den Gleisanlagen festgenommen und an die wenige Minuten später eingetroffenen Bundespolizisten übergeben.

Der Afghane ist bei der Bundespolizei Leipzig nicht unbekannt, da er in der Vergangenheit bereits mehrere Straftaten, wie Körperverletzungen, Beleidigungen und auch sexuelle Belästigung begangen hatte. Zudem fuhr er, trotz eines bestehenden Beförderungsausschlusses für alle Züge der DB Regio in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wiederholt mit der Bahn.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 19-jährigen Afghanen Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Erschleichen von Leistungen und Gefährlicher Körperverletzung (Versuch) eingeleitet.

Wie lächerlich!