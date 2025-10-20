Landshut: Deutsch-Afghane sticht auf Polizisten ein – Beamter schießt Angreifer nieder

Blutiger Polizeieinsatz in Niederbayern: In Landshut hat ein 30-jähriger Deutsch-Afghane am Montagnachmittag zwei Polizisten mit einem Messer attackiert. Laut Polizei Bayern kam es daraufhin zum Einsatz der Schusswaffe. Der Mann wurde schwer verletzt, drei Polizeibeamte kamen ins Krankenhaus.

Die Mutter des Mannes hatte zuvor gemeldet, ihr Sohn befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand und halte sich unbefugt in ihrer Wohnung auf. Als die Beamten eintrafen und ihn aufforderten, die Wohnung zu verlassen, ging er mit einem Messer auf sie los. Einer der Polizisten feuerte daraufhin einen Schuss ab, der den Angreifer im Oberkörper traf. Der 30-Jährige zog sich zunächst in die Wohnung zurück, konnte aber gegen 14:30 Uhr festgenommen werden.

Zwei Beamte wurden durch Messerstiche verletzt, eine weitere Beamtin im Verlauf des Einsatzes. Alle Beteiligten – einschließlich des Täters – befinden sich in ärztlicher Behandlung. Die Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts führt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Leitung der Staatsanwaltschaft. Das Bayerische Landeskriminalamt prüft die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs.