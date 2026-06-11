Krypto als Krisenvorsorge: Was Bitcoin kann und wann nur Bargeld hilft

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Kryptoporter

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Bitcoin kann vor Kontensperren, Kapitalverkehrskontrollen und Währungsverfall schützen. Bei einem Strom- oder Internetausfall hilft er zunächst wenig. Eine ehrliche Krisenvorsorge braucht mehrere Ebenen.

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