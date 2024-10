Krefeld: Polizei stoppt Amok-Iraker in Kino mit Schüssen

Die Presse berichtet mehrheitlich von einem „Mann“, die Polizei spricht insoweit ehrlicher von einem „Krefelder irakischer Nationalität“. Der 38-jährige Täter versuchte an mehreren Stellen in der Innenstadt mit Brandsätzen Feuer zu legen, stürmte dann das CinemaxX, wo er von der Polizei gestoppt und niedergeschossen wurde. Zeugen berichteten auch, der Mann habe mit einem Hammer auf Menschen eingeschlagen. Auch kursieren mehrere Videos im Netz.

Nach Feuer-Amoklauf in #Krefeld schießen Polizisten Angreifer im Eingang des CinemaxX nieder, Großeinsatz in der Innenstadt, Täter hat mindestens drei Brände gelegt, ganze Innenstadt abgesperrt, überall Einsatzkräfte #Polizei #amok #gewalt #Kriminalität pic.twitter.com/kjmFzzBqdz — Frank Schneider (@chefreporterNRW) October 10, 2024

Polizeibericht: Am Donnerstagabend (10. Oktober) kam es im Foyer eines Kinos zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, nachdem ein 38-jähriger versuchte, einen Brand zu legen. Die Polizei Essen hat die Einsatzführung übernommen.

Gegen 19:50 Uhr gingen zahlreiche Meldungen von drei Bränden über den Notruf ein. Im Bereich der Philadelphiastraße brannten innerhalb kurzer Zeit eine Wohnung, ein geparktes Fahrzeug und ein Bürogebäude.

Einsatzkräfte der Polizei konnten eine verdächtige Person ausmachen und an einem Kino am Krefelder Hauptbahnhof stellen. Im Foyer des Kinos kam es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen den Verdächtigen, als dieser versuchte einen Brand zu legen. Die Tat konnte durch den Einsatz der Schusswaffe verhindert werden. Der Mann wurde hierdurch verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er sich aktuell in ärztlicher Behandlung befindet.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 38-jährigen Krefelder mit irakischer Nationalität handelt. Die genaue Motivlage ist noch unklar und ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es liegen keine Hinweise auf einen terroristischen Anschlag vor. Bei den Bränden wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum konkreten Tatablauf, zum möglichen Zusammenhang der Branddelikte und zum Tatmotiv übernommen