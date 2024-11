Krefeld: 26-Jähriger soll Kinder auf Schultoiletten vergewaltigt haben

in

Wie die Staatsanwaltschaft Krefeld mitteilt, hat sich am Mittwochmorgen ein Mann an zwei Schulen in Linn und Uerdingen Zutritt zu den Toiletten verschafft und dort „an jeweils einem Kind sexuelle Handlungen begangen.“ Beide Schulen haben sofort die Polizei informiert.

Die Beamten konnten kurz darauf einen „dringend verdächtigen Mann“ festnehmen, der des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wird. Der 26-Jährige wird morgen dem Haftrichter vorgeführt, während die Ermittlungen weiterhin laufen.

Die Polizei wird morgen an Krefelder Schulen dennoch verstärkt Präsenz zeigen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf weitere Betroffene. Sollte jemand dazu dennoch Hinweise geben können, nehmen die Beamten sie unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.