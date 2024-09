Köln: Explosion in Mehrfamilienhaus – die Mocro-Mafia schlägt wieder zu

In der Nacht zum Mittwoch gab es in einem Mehrfamilienhaus in Köln eine Explosion. Ein Brandsatz explodierte in einem Café im Stadtteil Pesch und brannte komplett aus. Anwohner meldeten kurz vor 3 Uhr morgens einen lauten Knall, danach stand das Café in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber das Café wurde stark beschädigt. Zwei Personen wurden leicht verletzt und 20 Personen wurden aus ihren Wohnungen evakuiert. Die Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Dies ist bereits die sechste Explosion in Köln seit Juni. Die Polizei vermutet, dass die “Mocro”-Mafia hinter den Anschlägen stecken könnte, aber angeblich gibt es bisher keine konkreten Beweise, heißt es seitens der Behörde.