Kinderschänder-Skandal im Europapark: Tatverdächtiger in Rumänien festgenommen

Nach intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-jährige Verdächtige am Freitagabend in Rumänien festgenommen werden, teilen die Behörden mit. Wie berichtet, hatte er ein sechsjähriges Mädchen sexuell missbraucht. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg, dem Bundeskriminalamt, den rumänischen Sicherheitsbehörden und durch gezielte nationale und internationale Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Polizeipräsidium Offenburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg, den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen in Rumänien immer weiter einzugrenzen.

Aufgrund des auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erlassenen nationalen und internationalen Haftbefehls des Amtsgerichts Freiburg konnte der dringend Tatverdächtige in den späten Abendstunden des heutigen Freitages festgenommen werden.

Damit führten die koordinierten und umfassenden länderübergreifenden Fahndungsmaßnahmen der eingerichteten Ermittlungsgruppe Niederwald zum Erfolg.

Polizeipräsident Jürgen Rieger: “ Alle unsere getroffenen Maßnahmen haben gegriffen. Mein Vertrauen in die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, auch auf internationaler Ebene, wurde bestätigt.“

Derzeit liegen keine näheren Details zu der Festnahme in Rumänien vor. Sobald neue Informationen vorliegen, wird nachberichtet. Bis dahin bitten wir von Presseanfragen abzusehen.