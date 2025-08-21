Kinderschänder-Alarm: Täglich über 44 Missbrauchsfälle erschüttern Deutschland!

Das Bundeskriminalamt (BKA) liefert mit dem Bundeslagebild 2024 einen schockierenden Einblick in die anhaltend hohe Zahl an Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2024 wurden 16.354 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch und 1.191 Fälle bei Jugendlichen registriert – das entspricht durchschnittlich über 44 Fällen pro Tag (17.545 Fälle ÷ 365 Tage). Diese Zahlen, die weit über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt liegen, sind ein Schlag ins Gesicht für den Kinderschutz. Besonders brisant: Die Fälle von jugendpornografischen Inhalten explodieren mit einem Anstieg von 8,5 % auf 9.601 Fälle, ein neuer Höchstwert. Diese Statistiken legen die Versäumnisse der Politik offen, die es versäumt, effektive Schutzmaßnahmen umzusetzen.

Die Zahlen zeichnen ein düsteres Bild: 18.085 Kinder und 1.259 Jugendliche wurden 2024 Opfer sexualisierter Gewalt, das sind täglich etwa 50 betroffene Minderjährige. Besonders besorgniserregend ist der hohe Anteil minderjähriger Täter, die fast die Hälfte der Verdächtigen bei jugendpornografischen Inhalten ausmachen. Viele dieser „Selbstfilmenden“ teilen Inhalte unbedacht in sozialen Medien, ohne die strafrechtlichen Konsequenzen zu ahnen.

Dazu kommt die Verlagerung der Straftaten ins Internet, wo Phänomene wie Cybergrooming, Livestreaming und Sextortion neue Dimensionen der Grausamkeit erreichen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt fordert die Speicherung von IP-Adressen, doch warum dauert es so lange, wirksame Maßnahmen umzusetzen? Während die Politik zögert, schreien die Zahlen nach Veränderung: Über 44 Fälle täglich sind ein Skandal, der sofortiges Handeln erfordert!