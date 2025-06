Kindergarten-Schock in Neuburg – Vater prügelt drei Erzieher krankenhausreif

Im bayrischen Neuburg an der Donau hat sich am Montagvormittag ein Vorfall ereignet, der fassungslos macht. Laut einem Bericht des Donaukuriers betrat ein 30-jähriger Vater während des laufenden Betriebs einen Kindergarten und ging dort brutal auf drei Erzieher los – vor den Augen der Kinder.

Der Auslöser: Eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und einem anderen Kind. Offenbar war der Mann mit dem Umgang der Pädagogen nicht einverstanden. Die Eskalation folgte sofort – ein 24-jähriger Erzieher bekam einen Faustschlag ins Gesicht, ging zu Boden und wurde am Boden liegend weiter getreten. Eine 44-jährige Kollegin erlitt durch einen Faustschlag einen Sturz und wurde am Kopf getreten, als sie bereits am Boden lag. Eine weitere Erzieherin (40) wurde mit dem Kopf gegen einen Türrahmen geschlagen, als sie dazwischengehen wollte.

Der Täter flüchtete anschließend mit dem Auto, wurde jedoch an seiner Wohnadresse festgenommen. Dort zeigte er sich laut Polizei kooperativ. Die drei Opfer mussten ins Krankenhaus, gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Tat geschah mitten im normalen Kindergartenalltag – unklar ist, wie viele Kinder das Grauen miterlebten und ob sie psychologische Betreuung benötigen. Auch von weiteren mutmaßlichen Hintergründen weiß man nichts Genaues…