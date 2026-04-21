KI schlägt Ärzte im Wissenstest: 90 zu 49 Prozent – und das in 30 Sekunden

Dreizehn KI-Systeme traten gegen 123 Ärzte und Medizinstudenten an – und ließen die menschliche Konkurrenz im Staub. Laut einer in Scientific Reports veröffentlichten Studie der Universität Marburg erreichten die getesteten Large Language Models (LLMs) im Durchschnitt 90 Prozent der möglichen Punkte in einem Wissenstest zu akutem Nierenversagen, während die medizinischen Fachkräfte gerade einmal 48,7 Prozent schafften. Vier […]

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