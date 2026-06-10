Kennzeichenkamera irrt – Unschuldiger sitzt fast einen Monat im Gefängnis

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Netzreporter

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Ein Kamerafoto, ein ähnlich aussehendes Auto und Ermittler, die sämtliche Gegenbeweise ignorierten: In San Diego saß Hugo Parra fast einen Monat unschuldig im Gefängnis.

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