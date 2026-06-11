Kanonen statt Wohlstand: BILD verkauft den Rüstungsboom als Wirtschaftswunder

Neue Fabriken, neue Jobs, neue Milliardenaufträge: BILD fragt bereits nach einem Wirtschaftswunder durch den Rüstungsboom. Doch Waffen schaffen keinen Wohlstand aus dem Nichts. Die Gewinne werden privatisiert, während Steuerzahler und kommende Generationen die Rechnung übernehmen.

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