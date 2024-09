Jüchen: “Ein Mann” ersticht Deutschen (20) wegen “Streit” an der Autobahnauffahrt

in

Jüchen / NRW. Der unbekannte Täter ist noch auf der Flucht. In der Nacht ist es laut Polzeiangaben zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern an einer Autobahnauffahrt gekommen. Nach einem Gedränge seien beide Wagen rechts rangefahren und ausgestiegen. Unvermittelt habe der Unbekannte auf den Deutschen eingestochen und sei dann davon gerast. Der Verletzte starb noch an der Unfallstelle.

Obwohl es Augenzeugen gab, verzichtet die Polizei auf eine genaue Personenbeschreibung. Man kann sich denken, warum!

Polizeibericht

In der Nacht zu Montag (02.09.) kam es auf der Bundesstraße 59 in Höhe der Anschlussstelle Jüchen gegen 03:00 Uhr Uhr zu einem Aggressionsdelikt im Straßenverkehr.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung griff ein männlicher, bislang noch unbekannter Tatverdächtiger einen 20-Jährigen Mann aus Grevenbroich an.

Der 20-Jähige, deutscher Staatsangehörigkeit, erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen der Tat hat eine Mordkommission unter Führung des PP Düsseldorf übernommen.